南韓即食麵出口量創新高　中國購逾4萬噸奪冠

南韓海關周二（25日）發布的最新統計數據顯示，當地即食麵出口額為4.6699億美元（約36.42億港元），比4年前同期出口量增長2.74倍，達13.7284萬噸；當中，對中國大陸出口量最高，達4.1537萬噸，其次為美國、日本、澳洲等。

南韓業內人士表示，辣味即食麵在海外走紅，加上新冠疫情下人們居家生活時間增多，預計對即食麵的需求將進一步增加，其出口有望繼續保持增勢。

資料顯示，南韓即食麵出口量連續4年增加，2015年至2019年分別為5.5378萬噸、7.9585萬噸、11.0115萬噸、11.5976萬噸和13.7284萬噸。出口額也從2015年的2.1879億美元（約17.06億港元）增至去年的4.6699億美元。而南韓即食麵出口量最多是中國大陸，其後是美國1.4908萬噸、日本9638噸、澳洲6147噸等。

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