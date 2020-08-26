助黑惡勢力非法壟斷豬肉市場　退休幹部遭開除黨籍

四川省紀委監委周三（26日）消息，攀枝花市商務和糧食局前黨組成員、副局長張芝明，在職期間幫助黑惡勢力非法壟斷豬肉銷售市場，充當黑惡勢力「保護傘」， 涉嫌職務違法、縱容黑社會性質組織犯罪，被開除黨籍，取消其退休待遇，並收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題由公安機關依法辦理。

經查，張芝明長期被黑惡勢力拉攏腐蝕，多次接受管理和服務對象宴請和安排的娛樂活動，對方藉打麻雀時故意輸錢，變相行賄；幫助黑惡勢力非法壟斷豬肉銷售市場；利用職務上的便利，縱容涉黑涉惡活動，充當黑惡勢力「保護傘」。

公開資料顯示，張芝明現年66歲，四川西昌人。他曾在攀枝花市醫藥公司、市製藥廠、市醫藥局等工作，2005年4月出任攀枝花市商務局黨組成員、副局長，5年後任該市商務和糧食局黨組成員、副局長，至2011年9月卸任。他卸任後保留副縣級領導幹部待遇，2014年7月退休，直至今年2月通報被查。

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