國家開發銀行省前分行行長　涉嚴重違紀違法受查

山東省紀委監委周三（26日）通報，國家開發銀行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和山東省東營市監委監察調查。

資料顯示，現年59歲的王雪峰為北京市人，1982年7月至1994年9月曾任職前鐵道部規劃院工程師、工程師，經濟規劃研究院工程師、發展戰略研究所所長助理等職務。

他由1994年9月至2003年7月，任國家開發銀行交通信貸局行員、計劃處副處長，華北信貸局一處副處長；2003年7月至2016年2月，先後任國家開發銀行企業局副局長，國家開發銀行山西省分行黨委書記、行長。2016年2月至2019年7月國家開發銀行評審二局局長其後一直任職國家開發銀行專家委員會資深專家（正局級）至今。

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