村民大搞升學宴賺禮金　每桌13道菜被批浪費食物

有村民大搞「升學宴」，被指借宴請之名，行斂財之實。

中央近期推廣節糧，惟海南東方市八所鎮有村民卻大搞「升學宴」，每桌宴席以10人為標準，每桌13道菜左右，被質疑浪費。內媒指出，這些宴會實則是主辦人為了賺取賓客的禮金而設。

高考過後，各地考生均陸續收到大學錄取通知書，八所鎮卻有人以此為由大擺宴席，要求賓客帶禮金赴宴，有村民指，「半個月來，吃大大小小宴席已經花了數千元，相當於一個月的工資」。有村民收到請帖後，發現慶祝的事宜卻是「為我倆胞妹考上大學之喜」，有人一天收了6封請帖。

八所鎮上一家酒店推出了兩套升學宴套餐，分別為588元（人民幣，下同，約670港元）一席、688元（約784港元）一席，每桌宴席以10人為標準，每桌13道菜左右，而且預訂火熱，有網民質疑這樣是浪費食物。

有老師表示，有人借宴請之名，行斂財之實。他稱，很多學生根本未收到錄取通知書，但家長為了趕日子辦酒席，就在請帖上隨便寫上一個學校，見過最離譜的，有家長在請帖上寫孩子考上「中國大學」，還有家長在大肆操辦酒席後，孩子卻沒考上，去外面旅遊回來後再复讀。內媒指出，一場宴席除去成本，主辦人至少能賺到3萬至4萬元（約3.4萬至4.5萬港元）。

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