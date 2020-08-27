時代力量風波持續　市議員黃捷宣布退黨

台灣政黨「時代力量」因前主席徐永明捲入跨黨派集體貪污案，多名成員先後退黨。時代力量決策委員會周二（25日）展開為期3天的網絡投票，以改選決策委員，卻傳出高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉，被黨當人頭黨員、｢被投票｣。對此，黃捷周三（26日）晚在Facebook發文宣布退出時代力量，並控訴選舉不公平，她稱「黨內民主早已蕩然無存」，自己將以無黨籍身份參政。

時黨力量黨中央周三下午說明，指黃蓉和11名申請入黨者，因持相同信用卡繳黨費，以不符合過去經驗為由，尚未通過其入黨審查，確認她不在選舉名冊內，也沒有投票資格。

黃捷當晚發文批評，指妹妹的入黨申請被擱置2個月，黨中央稱刷卡不符合經驗法則，但翻遍黨章和選舉法，沒有這項規定，質疑入黨是看審查者的經驗法則，而非白紙黑字的入黨規定。

她又指出，秘書長陳志明早前稱入黨異常，將部分存疑申請交送紀律委員會審查，並暫停入黨申請。另曾要求提供親友名單，暗示寫明家人的名字及關係後，原則上沒有問題都可入黨。她驚訝黨內的公平正義，「難道是靠裙帶關係、由秘書長決定誰能優先入黨」。

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