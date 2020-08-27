深圳屋苑疑遭人惡意放毒餌　至少9犬誤食亡

深圳南山區某屋苑近日疑被人惡意投放毒餌，至少9隻狗誤食後毒死，有住戶在行人路上檢獲大量外形細小的有毒香腸。警方已介入調查，由於該屋苑只有2個閉路電視鏡頭，暫未發現投毒者。

涉事屋苑為京基御景峰小區。有狗主表示，毒香腸內夾有黃色片狀物，毒性劇烈，愛犬由毒發到去世僅20分鐘；即使狗誤食後有將毒香腸吐出，最後仍不幸身亡。醫院化驗報告顯示，狗隻因食用老鼠藥中毒導致多器官衰竭致死。

有住戶事後在屋苑升降機內貼出告示，提醒居民暫不要在屋苑內放狗，若需要請為狗隻帶上狗用口罩；家長亦需看顧好幼童，以免誤食毒物。

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