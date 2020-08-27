七夕佳節情意濃濃　台情侶市政府前「女上男下」

周二（25日）適逢七夕情人節，不少情侶都會出街約會。惟台灣新竹市一對情侶，竟當街上演活春宮，在新竹市政府前面做出不雅行為。相關照片所見，女方面對面坐在男友的身上，採用「女上男下」招式搖來搖去，可謂相當大膽。

網民曝料寫道：「七夕情人節快樂哦，為了新竹市生育率，他們非常拚命，直接在市政府前、警察局對面，合理嗎？顛覆三觀，為甚麼不回家？」他續指，這對男女「辦事」的地方燈火通明，馬路上車流不斷，但一點都不影響他們高昂「性致」，兩人坐在路邊椅子上，女子正面「騎乘」男子並激烈搖晃，相當賣力。

有網民留言，「難怪新竹生育率是最高的，連路邊都在生產」、「不要這樣，人家是去對面汽旅發現客滿了才就近在路邊」、「那地方人很多呀，這樣也行」。

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