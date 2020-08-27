8旬翁暴雨獨自出門釣魚　失聯逾10小時家屬報警尋人

颱風「巴威」近日襲台，掀起狂風暴雨。惟高雄市一名84歲劉姓老翁周二（25日）深夜獨自前往杉林區釣魚，因離家10多小時未歸，家屬報案，警員周三（26日）凌晨終於在山頂工棚發現虛弱的劉翁，將他救下。

周三凌晨，警員在往內寮山頂途中轉彎處，發現有一輛私家車卡在溪溝上，前輪已懸空，車輛隨時翻側墜落2層樓高的溪谷，警員當時未發現有人，於是往山上尋人。至凌晨2時，在山頂上發現劉姓老翁虛弱的坐在工棚外。

劉老表示，周二首次前往杉林地區釣魚，由於對當地環境不熟悉，經路人帶路後，行車途中卻不小心整輛車卡在溪溝上動彈不得，後又經人引導往山頂走去，最後實在走不動，才在工棚外休息並等待救援。他被帶回警署後，警員煮杯麵給他吃，他的兒子隨後趕到帶他回家。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020