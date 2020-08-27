台小獼猴遭車撞死　 母猴緊抱屍5天不忍放手

台灣的玉山國家公園塔塔加園區石山地區，近日一隻出生3、4個月的小獼猴，在路邊被遊客車輛撞死，母猴見狀上前，顧不得小猴已沒了氣息，仍抱着屍體覓食度日，甚至會舔拭幫小猴清潔，令人感到哀傷。玉山國家公園管理處則呼籲遊客減速慢行，勿再餵食，防止猴子逗留路旁發生危險。

玉山國家公園管理處表示，台灣獼猴對新生幼猴都相當照顧，母猴會整天帶着小猴活動覓食，就像人類照顧小孩一樣，而小猴被撞死後，母猴就趕緊抱走屍體，不讓人靠近，甚至連續好幾天，仍抱着小猴生活，常見母猴翻動或舔小猴，照顧行為跟從前沒兩樣。

玉管處強調，石山棲地食源豐富，台灣獼猴覓食無虞，呼籲遊客勿再丟食物餵猴子，或帶食物落車，以免被猴子搶食，往來車輛也應減速慢行，畢竟猴子過馬路不會左顧右看，尤其國家公園還是動物的家，遊客更應尊重當地生態，至於母猴抱屍，塔塔加人員將會持續觀察，提醒遊客切勿靠近，以免發生人猴衝突。

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