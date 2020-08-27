拿模型飛機戳同學肛門　4學生獲緩刑

台灣彰化縣一間私立高職學校4名學生，共謀惡搞同學，把模型飛機機頭塗抹藥膏後，強行插入同學肛門，事發後遭同學母親提告。彰化地院依妨害性自主罪各判刑2年、緩刑2年，期間須參加2場法治教育。

判決書指出，去年12月4日下午3點半，游姓、柯姓和另外2名同學，在教室上課時，私下共同謀議等下課後要拿手擲機模型機頭戳一名同學的肛門。下課鐘響後，其中一人拿藥膏塗抹在機頭上，交給柯男先放在教室後方，接着游男以右手鈎住被害同學頸部，強拉他到課室後方，三人聯合將被害同學壓制在教室地板。

另一名劉姓學生見狀，竟主動加入壓制被害同學右腳，強行脫下其外褲、內褲，讓游男可以拿模型飛機機頭戳其肛門。被害同學在教室裏全班同學眾目睽睽下遭此霸凌羞辱，其母親得知後氣憤難平，心痛報警提告。

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