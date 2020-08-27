少女突遭陌生男子掌摑　網民：欺負弱小太缺德

四川德陽廣漢市一名12歲少女，周一（24日）在奶茶店準備購買飲品時，突遭一名陌生男子大力掌摑，她即時向後倒下。涉事男子當場質問少女為何要踢打他，惟閉路電視紀錄顯示，她並無踢打任何人。警方周二（25日）已介入調查。

事發於當日下午2時許，閉路電視片段約長48秒，可見一名身穿白色上衣的男子，站在奶茶店的結帳櫃枱前。身穿短裙的少女隨後步入店內，並站在該男旁邊閱覽餐牌。男子先抬起手，停頓1秒後再大力掌摑少女，後者被打受衝擊倒地，摔出閉路電視畫面。涉事男子當場問對方「為甚麼要打我？」、「你為甚麼要踢我？」，少女即時否認。

店員指，事發時店內客人不多，涉事男子及少女事前並無任何接觸，「男的有點莫名其妙。女孩沒惹他，他突然動手打人」；商場保安知悉後上前制止，該男道歉後離開現場。片段引起網民熱議，有人猜測可能是「人販子」的拐賣手法，又認為是涉事男子自編自導自演，欺負弱小，要求警方盡快拘捕嚴懲打人者。

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