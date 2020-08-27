男子扮富商結識5女騙180萬人民幣　獲刑11年

內地一名李性男子因賭成性，欠下巨債無力償還，於是假扮富商在婚戀網站上結識5名女友，先後騙逾180萬元（人民幣，下同，約205萬港元）。上海市寶山區人民檢察院以詐騙罪對李男提起公訴，法院近日判他有期徒刑11年、罰金10萬元（約11萬港元）。

寶山區檢察院指出，小慧去年在婚戀網站結識李男，李自稱海歸，在江蘇南通市經商，身價3千萬（約3400萬港元），在上海有樓有車，一下子就吸引了大齡女青年小慧。兩人感情隨即升溫，期間曾數次見面。

戀愛期間，李男幾乎每隔一周就向小慧借一次錢，還會按時還錢，小慧無懷疑，將自己的存款給李某，還網上貸款、向親戚朋友借款。至去年11月，小慧發現李男每次借錢都是同一個理由，即「工廠生意周轉需要資金」，她於是生疑。

在小慧的要求下，李男寫了借條並承諾了還款時間，但到期仍未還款，還繼續向小慧借錢。小慧害怕李男消失後錢要不回來，最後又給了李男一筆錢。惟此時小慧已負巨債，更得知李男2017年底已經被列為失信人員，於是報警。李男到案後，如實供述詐騙事實。

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