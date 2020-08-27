靈芝酸可誘導食管鱗癌細胞凋亡　有助治療食道癌

靈芝作為傳統中藥，藥用價值高，但不少藥用機理需通過科研闡明。中科院合肥物質科學研究院黃青研究員課題組，近期在靈芝抗癌藥理研究中，發現靈芝酸可以誘導導致食道癌的食管鱗癌細胞凋亡和細胞自噬。此發現為靈芝酸作為食道癌治療用藥提供理論依據，研究成果日前在國際期刊《民族藥理學雜誌》上發表。

該課題組多年來一直展開靈芝育種及功能開發研究，直至近期發現靈芝酸在不同的作用時間和不同劑量上，都會顯著降低食管鱗癌細胞的活力，效果會隨劑量的增加而增強。靈芝酸不僅可以誘導食管鱗癌細胞凋亡，同時還可以誘導細胞自噬。

黃青表示，自噬是細胞清除自身垃圾、維持穩態平衡的重要生命過程。課題組檢測時，發現靈芝酸可以促進自噬小體發生，同時阻斷它與自噬溶酶體的融合，從而造成自噬性細胞死亡。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020