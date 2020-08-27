被告半身不遂　法官上門開庭審案

廣東清遠英德市人民法院近日審結一宗濫伐林木案，由於被告中風半身不遂不堪山路顛簸，刑事法官連續趕了兩個多小時的山路，來到被告家中開庭審案。最終，被告濫伐林木罪成，被罰款3000元人民幣（約3400港元）。

2017年11月至12月，被告卜X未經林業主管部門的批准，擅自用柴刀砍伐自家山上的杉樹和雜樹，並將林木運回家里當柴火。經鑑定，卜X伐林木的樹種為杉樹和藜蒴，採伐林木蓄積26立方米，採伐林木材積19立方米。今年5月22日，卜X主動投案，英德市法院刑庭庭長羅衞國在受理案件後，得悉卜X在案發後因中風而半身不遂、行動不便，為了讓卜某免受80多公里山路的顛簸，便主動協調公訴機關，決定去卜X家中開庭。

本月13日早上，審判長羅衞國與合議庭成員、書記員、法警等一行來到卜X家中，開展了庭審工作。卜X在其兒子及法警的攙扶下，出庭參加訴訟。這個臨時法庭雖然條件簡陋，但庭審活動在審判長的主持下有條不紊地進行。法院認為，雖然卜X的行為已構成犯罪，但鑑於其所砍伐的是自己自留山上的林木，社會危害性較小，且案發後能主動投案，屬於自首，遂作出上述判決。

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