3隻丹頂鶴戴上GPS放飛　專家：研究遷徙路線

3隻早前被救助的丹頂鶴，周三（26日）在黑龍江東昇省級自然保護區放飛，牠們被佩戴上GPS衞星追蹤器，專家藉此實時監測牠們放飛後的情況，包括牠們的活動規律、遷徙路線，為丹頂鶴的保護工作提供準確的科學依據。

保護區管理局副局長邵明昌指出，5月中旬在保護區內先後發現3隻受傷的丹頂鶴，經治療已康復。放飛牠們前，野生動物救護中心對牠們進行各項身體指標檢查，專家選擇一片沒有人為干擾的沼澤地，讓牠們在此逐步適應野外生活。目前正處於丹頂鶴小範圍集群階段，這3隻丹頂鶴將有機會與野生丹頂鶴集合。

丹頂鶴是國家一級保護鳥類，每年3月下旬遷到該保護區內進行繁殖。近幾年，由於保護區管理局加大了管理保護力度，保護區內的自然環境得到了極大的改善，來此停留和繁殖的丹頂鶴逐年增多，目前保護區內監測到的丹頂鶴數量為60隻左右。

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