女子2樓墮下砸穿陽台底部　屋苑：石膏板製假天花

山東省臨沂市平邑縣一名女子，日前從2樓陽台墮下受傷，陽台底部被砸出一個窟窿，事後傳出涉事建築是「豆腐渣工程」。該縣住房和城鄉建設局周三（26日）回應指，事件不涉及房屋質量問題。警方指，受傷女子已送院治療，目前仍然留醫，待調查結果出爐後再對外公布。

現場圖片顯示，天花板有一個窟窿，一名女子躺地疑似受傷，身旁有多名市民圍觀，有穿着醫生袍的人員欲施救，其他救助人員將她抬上擔架。

涉事屋苑物業工作人員稱，所謂陽台其實是石膏板造成的假天花，設於1樓及2樓樓梯之間，該女子是從消防通道樓梯走上去，翻過窗戶墮下。該縣住房保障服務中心辦公室胡姓主任稱，事發於本月21日，該女子從2樓墮下，涉事位置原本禁止閑離人等入內，「是她自己打開窗跳進去」；陽台底部的窟窿則是她墮下時砸穿。

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