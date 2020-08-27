傳學校迫家長買平板電腦才開學　官方：與事實不符

內地近日網傳「廣西柳州市一小學強迫學生家長買平板電腦才給開學」，當地官方周三（26日）回應，網上發布的的內容與事實不符，嚴重損害學校名譽，已向轄區派出所報案。

周日（23日），有人針對柳州市古亭山小學開設智慧班，在網上發布了一條短視訊稱：「強迫學生家長買平板電腦才給開學，一個平板電腦4000多元（人民幣，下同，逾4500港元），威脅家長不能曝光。」影片一經發布，引發不少討論，當地相關部門隨即展開調查。

經查，為了讓學生能在「互聯網+教育」的背景之下學習，古亭山小學從2019年起推出智慧班。上周六（22日），古亭山小學召開新生家長會，告知家長參加智慧班，需購買平板設備及服務，費用4280元（約4870港元），由家長直接支付給第三方營運公司。

事發後，古亭山小學已暫停開設智慧班相關事宜，並以「該短視訊發布的內容與事實不符，嚴重損害學校名譽」為由，向轄區新城派出所報案，轄區派出所已受理。中共柳州市陽和工業新區工作委員會指出，根據以上調查結果，認為古亭山小學在開設智慧班過程中採取自願原則，未發現有強迫學生參加以及亂收費行為。該網友發布的短視頻與事實不符。

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