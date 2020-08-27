巴威於中朝交界登陸　大連停市青島海面泊軍艦戒備

網民上傳在青島拍攝到軍艦停泊在海面。

颱風巴威周四（27日）早上8時半前後，經已於中朝交界的北韓平安北道沿海登陸。因早前預測巴威可能成為71年以來在該區登陸的最強颱風，內地中央氣象台周三（26日）發出今年首個颱風紅色預警。遼寧省大連市周四宣布全市停工、停課。網上流傳在山東青島對開海面有多艘解放軍軍艦停泊的照片，被指是為颱風戒備。

巴威早上在黃海北部已減弱為颱風級，登陸時中心附近最大風力12級（每秒35米），中心最低氣壓為970百帕。巴威登陸後料逐漸轉向北偏東到東北方向移動，穿過東北三省。雖然巴威登陸後強度逐漸減弱，但預料仍為東北三省尤其是遼寧地區帶來強風暴雨。

周四上午8時至周五（28日）上午8時，渤海、黃海、黑龍江南部、吉林中南部、遼寧大部分地區及沿海、山東半島及沿海料有大風。黑龍江中東部、吉林大部、遼寧東部、內蒙古東南部等地部分地區有大到暴雨，其中黑龍江東南部、遼寧東部等地部分地區有大暴雨（100至150毫米）。

位於中朝邊境的遼寧丹東市，周三啟動防御極端天氣應急二級響應，包括丹東到獐島、大鹿島的陸島運輸船舶在內的所有海上客運航線全部停航；大連轄區所有客船及陸島運輸船全部停航。遼寧省農業農村廳要求所有漁船回港避風，省教育廳亦要求停止一切師生集體活動；瀋陽鐵路部門宣布瀋大、瀋丹高鐵等多道鐵路，自周三至周六（29日）臨時停駛；大連周四宣布全市所有政府機關、企事業單位、公共服務場所停工、停業、停市、停課。

周三有自稱在青島靈山民宿拍攝到40多艘軍艦停泊於海面，照片其後被內媒軍事版微博轉載，附註是「北部戰區海軍防颱」，又指照片中「兩艘055（型導彈驅逐艦）矚目」。不過有網民質疑軍艦停泊海面「是真的防颱風」？據資料顯示，055型導彈驅逐艦是解放軍自主研究的新一代驅逐艦，滿載排水量超過1.2萬噸，配有新型防空、反導、反艦、反潛武器等裝備。該一艘建成的南昌號今年1月服役，6艘已下水舾裝，另一艘在建。

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