女子被殺拋屍化糞池　前夫行兇後外遊半個月

廣西梧州市32歲女子楊某蘭，上月中到居住於玉林市的前夫家中陪兒子慶祝生日後失蹤，其親弟幾日後報案。經查，警方鎖定事主的陳姓前夫有重大作案嫌疑，於上周六（22日）作出拘捕。經審訊，陳男承認因感情問題殺害楊女，再將其屍首拋到化糞池內。目前，陳男已被刑事拘留。

死者親弟楊宇指，陳男離婚後擁有兒子撫養權，姊姊上月13日晚到對方家中探望兒子。當晚孩子熟睡後兩人發生爭執，陳男搶奪楊女的手機不果，於是將對方勒死，再將屍體藏在衣櫃，翌日才運到化糞池拋屍，再用土和垃圾掩蓋。

楊宇曾向陳男詢問姊姊去向，但對方裝作毫不知情，佯稱當晚出門與朋友喝酒，沒有看見楊女；行兇後又假裝事主，在微信上與死者家屬聯絡，更外遊半個月，期間不斷在社交平台上載旅遊自拍照。楊宇透露，陳男嗜賭成性，導致債台高築，更多次向姊姊實施家暴，今年6月曾到梧州要求復婚，遭楊女一口拒絕。

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