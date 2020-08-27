新冠肺炎：內地增8宗輸入確診　大學恢復教學

國家衞健委周四（27日）公布，內地新增8宗境外輸入病例，包括四川4宗，河北和上海各2宗；連續20日零確診的北京，周二（25日）在醫院的確診病例清零，全市亦恢復正常教學。截至目前，內地累計確診個案85,004宗，4634人病亡，現有確診病例324宗。

上海市衞健委指，2名新增患者均為中國籍人士，分別於美國及西非國家塞內加爾工作，先後在本月23、24日自當地出發，周二（25日）抵達上海浦東國際機場。兩人已轉至定點醫療機構治療，有關部門已追蹤同航班37名密切接觸者，均已落實集中隔離觀察。另當地周三新增1宗境外輸入疑似病例。

四川省衞健委表示，新增個案中，3名患者本月23日自卡塔爾首都多哈乘機抵達成都，3日後確診；1名患者則是無症狀感染者轉為確診。另該省新增6名境外輸入無症狀感染者，其中4人與來自多哈的患者乘搭同一航班，2人則是周一（24日）自新加坡乘機抵達成都。

在北京，逾60萬名大學生陸續返回，各高校校園採取相對封閉管理措施，學生「非必要不出校」，同時採取線上線下教學方式。其中，位於昌平區的北京化工大學昌平校區約有1.7萬名在校生，目前已有1.5萬人「分期分批、錯時錯峰」返校。