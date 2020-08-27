美國防部消息：解放軍向南海試射4枚中程彈道導彈

中國解放軍在海南島東南部海域進行軍事訓練之際，英媒引述美國國防部官員透露，解放軍周三（26日）向南海試射4枚中程彈道導彈，落在海南島和西沙群島之間的南海海域，正評估導彈類型。消息人士認為，中方做法是對美國發出警告。

早前報道引述中國軍方消息人士指，解放軍當日上午向南海試射兩枚導彈，其中一枚從青海發射的是東風26導彈，另一枚東風21D導彈則從浙江發射。消息指，中方發射導彈的目的，是要改善中國拒絕其他勢力進入南海的能力；又稱美國軍機和戰艦愈來愈頻繁進入南海，中國是以此回應美方行動帶來的潛在風險，但不希望鄰國誤解中方的目的。

淅江海事局當日亦公布，解放軍於周四（27日）早上8時至下周日（30日）下午6時在東海海域，展開「實際使用武器訓練」，外界認為是回應美軍近期的頻繁行動。

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