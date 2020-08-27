布拉格市長年半兩度訪台　盼強化兩地交流

捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）周六（29日）將率團到台灣訪問，去年3月曾訪問台北的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）也將隨行。他近日接受台媒訪問表示，此行目的為強化與台北的姊妹市關係，並促進兩地在科技等領域的交流。

相隔一年半再次訪台，賀吉普表示此行是對台北市長柯文哲年初訪問布拉格的回訪。他指布拉格與台北共享自由民主和永續發展的價值，雙方在經濟和文化領域有許多合作的機會，又感謝台北向布拉格捐贈醫療器材。賀吉普稱，台灣尤其在科技領域給予捷克很多靈感，他將與捷克訪問團成員分享與台灣交往的經驗。

應台立法院長游錫堃邀請，維施特奇爾等人即將於周六乘坐華航包機訪問台灣，訪問團成員包括政治、企業、學術、文化界代表約90人。維施特奇爾早前稱，為確保健康安全，全團成員出發前將自主隔離2周。而全團成員將在登機前3天、入境台灣當日和訪問期間，共接受3次病毒核酸檢測。

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