黃瑞雪接替聶福如　出任公安部辦公廳黨委書記

據公開信息顯示，此前擔任公安部刑偵局政委的黃瑞雪，已出任公安部辦公廳黨委書記、主任。此前，公廳黨委書記、主任一職由聶福如擔任，他早前調任國家安全部政治部主任。

中國人民警察周三（26日）進行新的警旗授旗儀式。據《人民公安報》周四（27日）消息，黃瑞雪以公安部辦公廳黨委書記、主任身份指出，該辦公廳貫徹落實服務人民、執法公正、紀律嚴明和全國公安工作會議精神，進一步提升站位、服務大局。

資料顯示，黃瑞雪出生於1972年，是江西新余人，具碩士研究生學歷，1993年加入工作。他曾任青海省公安廳副廳長、公安部辦公廳副主任、公安部刑偵局政委等職。

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