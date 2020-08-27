中國海警截非法越境快艇　拘10名涉嫌偷渡客

粵港兩地執法部門近期聯手打擊偷渡行動，共拘逾100人。據中國海警局官方微博消息，廣東海警局上周六（23日）再截獲非法越境快艇，並拘捕10多名涉嫌偷渡人士，暫未知被捕人士當中是否有香港人。

消息指，上周六9時許，廣東海警局在粵港東南方向中國管轄海域內，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，拘獲李某、鄧某等涉嫌非法越境人士。目前案件正在進一步偵辦中。

中國海警局上周三（19日）發布消息，廣東海警局本月初破獲3宗跨境偷渡案，拘捕30人及5名俗稱「蛇頭」的組織運送者，被捕者當中包括小童。據指，該批被捕者是在疫情下企圖避過內地及本港的隔離措施，偷渡往返香港及珠海市。

另香港警方本周亦表示，在過去兩月聯同入境處及廣東海警局展開代號「箭雲」的打擊中港偷渡行動，共拘捕104人。香港警方指出，疫情期間各地實施出入境管制，有犯罪集團趁機在網上招募偷渡客經水路偷運人蛇抵港，並安排藏身處及介紹非法勞工、賣淫及黑幫打手等工作。

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