台向美增購魚叉反艦導彈　涉額810億新台幣

台灣傳媒周四（27日）引述軍方人士透露，為提升導彈的命中率達70%以上，台軍將以810億元（新台幣，下同，約217億港元）向美國採購岸置型機動魚叉反艦導彈，並與台灣自製的雄二反艦導彈相互配合，達到更大的作戰效益；美方可望於美國總統大選前宣布相關軍售案。

報道指，軍方原先以殲敵50%為目標，評估台現有的雄二導彈數量仍有不足，必須向美國採購魚叉反艦導彈，當時估算的採購金額約510億元（約137億港元）。但經過更精密計算及為達至更高的命中率，最終決定增加採購數量，所需金額亦增加約300億元（約80億港元）。

台灣國防部今年6月初曾在立法院證實，軍方將向美國採購魚叉反艦導彈，預計2023年服役。軍方人士指，由於採購數量增加，金額亦大幅提升，基於導彈有戰備上的急切性，台方希望美國能夠同意於2022年交付首批導彈。

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