傳500中國人申請塞浦路斯黃金護照　審查存漏洞

地中海小國塞浦路斯2013年推出移民計劃，吸引世界各地富豪前往當地投資，以換取「黃金護照」。卡塔爾半島電視台近日報道，該投資移民計劃在2017年至2019年間共批出1400本護照，其中超過500本發放給了中國人，有申請人更涉嫌欺詐、洗黑錢和貪污等。但塞浦路斯內政部其後發聲明指報道內容是捏造。

半島電視台聲稱獲得一批文件，發現獲取黃金護照的多為俄羅斯人、中國人和烏克蘭人。該移民計劃要求申請人投資至少215萬歐元（約1970萬港元），便可憑護照自由進出26個歐盟國家。報道指，塞浦路斯政府因該投資計劃，兩年共進帳70億歐元（約642億港元）。

報道公開了部分中國申請人的資料，又指塞浦路斯政府對申請人進行背景審查的過程並不嚴格，只要求申請人自行提供相應的資格證明材料，導致該計劃成為洗黑錢、貪污和逃稅的渠道。塞浦路斯內政部周三（23日）發表聲明稱，報道「完全是捏造的，有政治動機」，又強調該國政府沒有違反任何護照申請規則，申請人都符合要求。

早在2019年1月，歐盟委員會曾警告稱，黃金護照計劃可以幫助有組織犯罪集團滲透到歐洲，同時增加洗黑錢、貪污和逃稅的風險。同年11月，塞浦路斯也承認該護照制度存在缺陷，並擬取消26名外國人已獲發的國籍。

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