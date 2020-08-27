新冠肺炎：內地再派核酸檢測支援隊　明早抵港

內地核酸檢測支援隊廣西先遣隊7人，周四（27日）上午啟程前往香港，將協助開展大規模新冠病毒核酸檢測，以及加快建設臨時隔離及治療中心。先遣隊上午乘列車前往深圳，將於周五（28日）早上抵達香港。

據了解，這批廣西先遣隊隊員分別來自廣西自治區人民醫院、廣西醫科大學第一附屬醫院、廣西醫科大學第二附屬醫院、自治區疾控中心等醫療衞生機構。隊員均是主動報名，並經過精心挑選的醫療衞生技術人員。成員當中的廣西疾病預防控制中心主任技師譚冬梅，此前曾到柬埔寨參與抗疫工作，她表示有信心完成這次任務。

這次是繼本月較早前，廣東省衞健委先後派出先遣隊及其他核酸檢測人員後，內地第二個省份派出前往香港支援抗疫的專業隊伍。

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