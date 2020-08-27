自治區小學強推漢語教學　蒙古語社交平台遭封鎖

內蒙古教育部門近日被指要求小學全面推行漢語教學，引起當地民眾關注，紛紛在社交媒體上廣泛討論。擁有40萬名用戶、中國境內唯一一個蒙古語社交平台「Bainu」，周日（23日）被當局封鎖，疑與網民在平台發表反對實施「雙語教學」言論有關。

報道指，內蒙古教育部門今年6月初，要求9月1日開學的新學期，除蒙古語科目以外，其餘科目都改成以漢語授課。教育部門以口頭形式，向老師傳達用漢語授課的政策，未有發出相關文件。有老師和學生家長不滿當局推行漢語教學，號召民眾本月底在各個旗縣政府大樓前抗議示威，並呼籲老師罷課。

除蒙古語社交平台「Bainu」被封鎖，微信上有關雙語教學政策的討論和文章亦受到嚴格審查，部分文章被刪除。有知情者稱，有發表評論的人遭訊問和處罰警告，甚至被帶走關押。

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