涉色情騷擾微信遭封鎖　深圳男申訴無果墮樓亡

該男子在騰訊用戶接待中心跳樓輕生。

深圳市一名男子日前墮樓身亡，家屬周二（25日）透露，事主因微信帳號被封無法收款，影響做生意，多次申訴無果後自殺。騰訊回應稱，事主被舉報色情騷擾，微信帳號封鎖72小時後會自行解封；出於人道主義，已向死者家屬賠償15萬元人民幣（約17萬港元）。

死者兄長指，胞弟的微信帳號自本月12日起遭封鎖，期間一直聯絡騰訊欲了解原因，惟只獲系統自動回覆，故本月15日親身前往騰訊用戶接待中心申訴。惟事主到騰訊後未能接觸工作人員，於是在11樓的接待中心跳樓輕生。

騰訊相關人士回應稱，事主微信帳號在事發當日已可解封，該信息在微信登入頁面有清楚顯示。由於當日非工作日，故用戶接待中心未對外服務。

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