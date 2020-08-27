台男疑戴綠帽　用刀捅死妻子後切腹　

台灣桃園市黃姓旅遊巴司機懷疑張姓妻子有外遇，周三（26日）晚上酒後與妻子吵架，用生果刀將張女捅死後再自尋短見。警方接報到場將夫婦送院，張女終傷重不治，黃男仍在搶救。

據警方調查，51歲的黃男平日駕駛旅遊巴維生，47歲的張女則在工廠任職，均為印尼華僑。他們在台結婚已26年，兒女成年搬出後，剩下兩人同住。受新冠肺炎疫情影響，黃男近期工作不順，經常與張女吵架，後者不堪其擾，年初搬離住所，黃男自知理虧，不斷哀求妻子返家，直至8月10日張女終於遷回家中。

事發當晚，黃男在家中獨自飲酒，見妻子出門，遂上前質疑對方私會情人，於是爆發爭吵，期間黃男走入廚房拿出生果刀連捅張女10多刀。他行兇後打電話告知友人「我殺人了」，然後用刀刺腹部6刀企圖自殺。黃男的兒女接獲友人電話回家查看，赫見父母倒臥在血泊中，於是報警。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020