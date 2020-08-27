解放軍多海域軍演　美軍機再飛台海偵察

陸美台關係日益緊張，美軍周四（27日）再趁大陸解放軍在多海域軍演之際，派出多架偵察機分別在台灣北部、南部、東部偵測，其中包括P8A海神反潛巡邏機及RC135W偵察機。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCSPI）公布飛機航迹圖，顯示一架美國空軍RC135W偵察機，周四下午1時許，由美國阿拉斯加飛抵美軍在日本沖繩的基地；而P8A反潛巡邏機同日上午10時，在台灣南部盤旋偵測。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶「飛機守望」（Aircraft Spots），同日下午亦公布美軍一架P8A反潛巡邏機在南海執行任務後，低空飛過台灣海峽，並在台灣北部海域盤旋。目前，大陸及美國尚未對有關偵察機的飛行路徑及所執行的任務作出回應。

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