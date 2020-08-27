前縣常委受賄潛逃境外　一審獲刑6年

浙江省紹興市中級人民法院，周四（27日）上午就「紅通人員」姚錦旗受賄案一審公開宣判。姚受賄罪成，獲刑6年，罰款300萬元（人民幣，下同，約343萬港元），追繳受賄所得財物及其孳息；他當庭表示服從判決，不上訴。該案為內地首次從歐盟成員國成功引渡職務犯罪疑犯，以及國家監委成立後成功引渡的首宗案件。

姚錦旗被控在1991年至2005年間，利用擔任浙江省新昌縣長詔水庫管理局黨委書記、局長，新昌縣常委、副縣長等職務便利，為相關單位和個人在企業轉制、資金周轉、項目開發等事項上謀利，直接或通過他人非法收受財物逾5221萬元（約5960萬港元）。

他之後潛逃境外，浙江省人民檢察院於2005年12月立案偵查，直至前年10月被保加利亞警方拘捕。姚同年11月底被引渡回國，歸案後如實供述已被掌握的142.5萬元（約163萬港元）受賄犯罪事實，並坦白其餘受賄罪行。

與此前從秘魯引渡的「紅通人員」黃海勇不同，姚錦旗僅獲刑6年。法院解釋，姚主動表達回國投案意願，積極配合引渡程序，且主動退繳全部贓款及其孳息，故依法減輕處罰。走私犯罪的黃海勇卻以各種手段拒絕引渡，耗時8年才成功引渡回國，故獲嚴懲監禁15年。

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