美軍在中國周邊活動頻繁　華國防部：圖製造軍事衝突

中美關係持續緊張，解放軍近日在多個海域展開軍演。國防部新聞局局長兼發言人吳謙周四（27日）在例行記者會強調，解放軍在青島東南和旅順以西附近海空域，南沙島礁及周邊海空域，只是例行的軍事演習，並不針對任何國家。他批評，美軍近期在中國周邊活動頻繁，是美方部分政客在大選前為一己私利，妄圖製造意外事件和軍事衝突，奉勸他們保持理性，停止挑釁。

吳謙表示，美方近期加大對華挑釁施壓力度，中方的態度清晰明確。他認為美方部分政客在大選前為了一己私利，破壞中美兩軍關係，行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益、世界人民和平訴求於不顧。對於兩國國防部長日前通電話，他指當前中美兩軍保持溝通十分重要，要堅持相向而行，加強危機溝通，有效防範風險，推動和保持兩軍關係總體穩定。

他指出，中美關係面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面，美方挑釁滋事損害中國主權安全及兩軍關係，中方將採取有力舉措，堅定捍衞國家主權、安全、發展利益，並希望美方以開放和理性的心態看待中國發展，走出焦慮糾結的泥沼。

美國、台灣近日互動頻繁，包括美衞生部長抵台、對台軍售F16V戰機、美驅逐艦穿航台海等。吳謙回應稱，中方堅決反對任何「台獨」分裂行徑，解放軍東部戰區近日在台海地區連續組織實戰化演練，是針對外部勢力干涉，包括一小撮「台獨分裂勢力」及其分裂行徑。他又證實，中國自主研製的海軍首艘075型兩棲攻擊艦，日前已順利完成首階段航行試驗，具較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。

中國及印度早前在加勒萬河谷發生衝突。吳謙表示，中印雙方通過軍事和外交渠道多次溝通，兩國一線部隊脫離接觸取得進展。雙方同意繼續保持溝通，推動中印邊境局勢進一步緩和降溫，妥善處理剩餘問題；希望印方與中方相向而行，以兩國關係大局為重，避免誤判致分歧上升為爭端，推動雙邊關係回到正確發展軌道。

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