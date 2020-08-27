東盟各國財長開19次會議　討論各國經貿關係

中國商務部周四（27日）召開記者會，發言人高峰在會上透露，中國商務部長鍾山當日將在北京，出席第19次中國-東盟（10+1）經貿部長、第23次東盟-中日韓經貿部長、第8次東亞峰會（EAS）國家經貿部長等視像會議，將與東盟各國財長討論「後疫情時代」及經貿關係等多個議題。

以上一系列的東亞合作經貿部長系列會議，將一連兩日以視像形式舉行。會議將就新冠疫情後，推動中國與東盟及區域國家經貿關係、推動東亞及世界經濟一體化、維護多邊貿易體制等地區和國際重要經貿問題交換意見。東盟10國及日本、南韓、澳洲、新西蘭、印度、美國、俄羅斯等東盟對話夥伴國經貿部門負責人將出席相關會議。

此外，台海關係日漸緊張，高峰會上指摘台灣的民進黨當局，不斷以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作；他表示，兩岸10年前在「九二共識」的基礎上，簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協議》，截去年已為台商減免了61.5億美元（約476.6億港元）的關稅，而民進黨的所作所為，只會壓縮台灣經濟的發展空間，直接損害廣大台灣同胞的切身利益。