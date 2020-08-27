美防長斥中國違反國際承諾　誓守太平洋每寸土地

中美軍事角力日益緊張，美國國防部長埃斯珀周三（26日）表示，中國違反對國際法的承諾，以及推行軍事現代化，但仍然希望與北京合作，令對方重新回到符合國際規則的軌道上。他亦強調，美國有責任領導太平洋，不會向那些認為自己政治制度較好的國家作任何讓步。

埃斯珀出訪夏威夷時指，中國沒有履行對國際法、規則和規範的承諾，認為北京想在全球擴展力量，說：「為了推進共產黨議程，解放軍繼續執行具攻擊性的現代化計劃，力爭在今個世紀中期建成一支世界級軍隊。」他又稱，這涉及解放軍在南海和東海、對中國利益至關重要的地方的挑釁行為，但重申願與北京合作以重回正軌。

埃斯珀亦形容印度太平洋地區是「強國與中國競爭」的中心，又補充美國需要在全球範圍內抗衡中國和俄羅斯。他強調美國長久以來是太平洋國家，華府會領導該區，不會放棄區內每一寸土地。

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