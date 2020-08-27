東莞大朗鎮路陷　疑與近日暴雨有關

廣東東莞大朗鎮周三（26日）晚發生路陷，塌陷面積約50平方米。大朗鎮政府周四（27日）凌晨發通報指，事件中無人員傷亡，路面塌陷與近日的特大暴雨有關。塌陷位置附近的路段已暫時封閉，禁止車輛和行人通行。

事發於周三晚上約9時半，大朗鎮富民路與美景路交匯處長盛公園一側路陷，事發後有市民擺手呼喊，提醒其行車輛避免駛近。

大朗鎮政府指，接報後立即組織應急、公安、消防、水務、城管、住建、交警等相關部門，以及長塘居委會趕赴現場處理。目前，現場已拉好警戒橫額及設置圍板，塌陷位置用混凝土加固，並做好附近路燈停電處理。

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