長江口兩船相撞起火致9死　運砂石船涉套牌避監管

長江口以外水域上周四（20日）發生兩船相撞起火事故，至少9死5人失蹤。交通運輸部周四（27日）舉行新聞發布會，發言人孫文劍指，涉事的運砂石船是俗稱「鬼船」的套牌內河船，違法從事海上運輸謀利，事故原因正在調查。

孫文劍指，涉事運油船「隆慶1」與運砂石船，在長江口燈船東南約1.5海里處發生碰撞，兩船共17人遇險。經核查，運砂石船在AIS系統顯示船名為「順達11」，而實際登記船名為「寧高鵬668」，涉嫌以套牌方式蓄意逃避監管。內河船非法從事海上運輸具極高的危險性，極易引發水上交通事故。

截至周一（24日），救援隊已搜尋約4000平方公里水域，共救起3人。「隆慶1」已被安全拖至綠華山錨地錨泊，狀態穩定。孫文劍表示，交通運輸部將加強整治，嚴厲打擊內河船舶非法從事海上運輸行為。

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