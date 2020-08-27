新冠肺炎: 世衞赴華調查病源　傳3周留京無去武漢

新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界衞生組織上月初派專家到中國調查新冠病毒的起源。惟有英媒引述美國官員報道，指世衞派遺的代表團，在中國三周的時間，均沒有到最先爆發疫情的湖北武漢實地調查，令報告可信性受質疑。

報道指出，該名美國高級官員表示，世衞代表團到達中國後，在北京逗留了三個星期，並未有前往爆發疫情的武漢華南海鮮市場，做法令人懷疑。該官員更質疑代表團，根本沒法在此行找到任何線索。

自疫情爆發以來，美國官員一直將病毒源頭鎖定在中國，矛頭更直指位於湖北武漢的P4實驗室「洩漏病毒」，而華南海鮮市場則是病毒爆發點。但中國當局一直以不同理據反駁指控。世衞194個成員國，在今年5月的世衞大會視像會議，表決通過對疫情及病毒源頭進行獨立調查。

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