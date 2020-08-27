台海軍事頻現　蔡英文：擔心會擦槍走火

解放軍軍機近日多次飛近台海，兩岸局勢持續升溫。台灣的蔡英文總統日前應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」邀請，於公開活動發表網上演說時，提到隨着兩岸區域軍事活動日益增加，「我們擔心會擦槍走火」；強調各方需保持開放的溝通管道，以避免誤解和誤判。

根據台總統府周四（27日）發布致詞內容，針對兩岸爆發衝突的可能性，蔡英文表示，各方必須審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突；她並期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務。另國際社會密切關注香港局勢和中國在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台灣海峽的情勢。

蔡英文重申，只要有助雙方互蒙其利，樂願與大陸協商，但必須基於「和平、對等、民主、對話」四項原則。「和平」就是致力維持兩岸和平，而大陸也必須放棄對台灣的武力威脅；「對等」則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」就是北京一定要體認到台灣的前途要由台灣人民決定；而「對話」就是在不預設政治前提情況下，「我們不迴避與北京進行對話」。

對於台灣尋求獨立的可能性，蔡英文表示，台灣的存在毋庸置疑，既有自己的政府，也有自由的選舉制度，人民可選擇領導人，也有自己的軍隊和民主制度，不曾接受過北京管轄。她強調，一直堅持台灣的未來完全由台灣人民決定。

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