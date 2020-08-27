銀行職員不飲領導敬酒遭掌摑　銀行業協會發文狠批

內地酒文化盛行，近日有網民爆料，指一名銀行職員在一酒會上，因拒絕上司敬的酒而遭掌摑，更被部分同事追罵。廈門國際銀行北京分行事後證實事件，並公布了對涉事領導的處罰；中國銀行業協會周四（27日），更發表題為「加強行業自律，涵養清廉文化」的文章，狠批此事。

文章指，上述事件對行業造成了惡劣影響，為銀行業清廉文化建設敲響了警鐘。文章認為，涉事銀行對有關人員的處罰，輕描淡寫，無異於「罰酒三杯」；指該銀行應對此類有損行業形象並造成惡劣影響的行為「出重拳」、「下狠手」、「零容忍」，按照黨紀國法和銀行內部有關管理規定，從嚴從重處理當事人。

據內媒報道，受掌摑的楊姓員工，早前在北京盤古七星酒店聚餐時，因沒喝領導敬的酒，被另一名領導辱罵、指摘和掌摑。事後楊男網上發文，指該銀行的聚餐中，不少飲酒飲飲到嘔吐的場面，而且也有人酒後摔杯砸桌、或對女同事動手動腳的行為，更指「覆滅了對金融行業的一切美好想像」。

廈門國際銀行北京分行周一（24日）回應，指管理層決定對涉事的董姓領導，給予嚴重警告處分，扣罰二個季度績效工資；對支行負責人羅X給予警告處分，扣罰一個季度績效工資。