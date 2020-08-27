床頭天花板滴血　終揭樓上獨居住戶死亡多時

廣西柳州市有市民周三（26日）報案稱，臥室天花板不斷有鮮紅色的水滴下，屋內更瀰漫一股腐臭味。警方到場調查，最終揭發2樓獨居的男住戶在家中死亡多時。警方指，死者具體死亡時間和原因有待調查，暫未排除兇殺案的可能。

事發於柳北區雅儒路某宿舍區。報警的梁女士稱，早上起床後發現臥室床頭和椅子上有暗紅色的水迹，她枱頭往上看後，天花板更滴下鮮紅色的水滴，疑似是血，於是立即報案。警方到場後到2樓單位敲門，但無人應答，待該住戶家屬帶鑰匙到場開門，入屋後終發現男住戶倒在臥室。

現場圖片顯示，梁女士家中的桌子及牆壁上有不少紅色斑點，天花板有被浸濕的痕迹。有居民指，死者年約62歲，並非長期居住於涉事單位，平時有頭痛症狀，但沒有患上重病。家屬表示，事發前已有10多天沒有見過死者。

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