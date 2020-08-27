新冠肺炎：因疫情影響生意　網約車司機跳錢塘江身亡

內媒周三（26日）報道，浙江嘉慶海寧市一名郭姓網約車司機，因受新冠疫情影響，生意慘淡，最終因無法償還結婚欠下的債務，終在錢塘江跳江自盡身亡。截至目前，郭男的屍體尚未被尋獲。

海寧市應急救援隊事後調取閉路電視畫面，發現郭男確實已經在周王廟錢塘人家江堤東1.5公里處跳江。據了解，郭在上周四（20日）凌晨4時許失蹤，出走時沒有帶任何行李，只帶了一部不常用的手機。

郭男兄長事後向內媒透露，指其右腿行動不便，目前與在蘇州的妻子分居，為償還結婚後欠下的約20萬元人民幣（約22.8萬港元）債務，任職網約車司機。但今年受疫情拖累，生意銳減，甚至無法承擔租車費用，於今年5月把車退回，在家待業。截至事發當日，郭男仍有部分債務尚未償還，所以家人均懷疑他因不堪經濟壓力而投江自盡。

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