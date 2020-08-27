女友稱KTV內遭猥褻　男子打死好友被判囚12年

四川攀枝花市一名劉姓男子，去年因其女友在卡拉OK內遭彭姓好友猥褻，遂拳打後者臉部。彭倒地後腦撞傷，送院搶救終傷重不治。該市東區人民法院近日對此案作出判決，劉男因犯故意傷害罪，被判處12年有期徒刑，並賠償死者家屬10.5萬元人民幣（約12萬港元）。

事發於去年8月17日，劉、彭2人屬多年好友。彭邀請劉和其他朋友飯後前往卡拉OK，劉的女友疑在包房內遭人猥褻，並當場指認是彭男所為，隨即劉男向彭男拳腳相向。

法院認為，劉故意傷害他人身體致死，但其辯護律師指被告行為是過失致人死亡罪。但法官指，劉因女友受辱，故意毆打受害人，其行為不屬過失，故不予採納其辯護理由。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020