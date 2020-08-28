哈佛大學博士任街道辦副主任　網民：大才小用

近日有網民爆料，內地女子羅林姣，擁有美國哈佛大學博士學位，卻在2018年出任廣東深圳市桃源街道辦副主任，引起熱議。有人認為，如此高的學歷不當科學家非常可惜，是大才小用；亦有人表示支持。

網傳履歷表示，羅林姣曾就讀哈佛大學物理系，獲生物物理專業博士學位，此外，她更擁有「副教授」職銜。她現今任街道辦副主任，負責「街道三區融合、民生實事、文化、體育等工作，對接西麗國際科教城規劃落地工作，掛點大學城社區」。

南山區委組織部工作人員周三（26日）表示，羅林姣確為哈佛大學博士後，選擇當街道辦副主任屬她的個人行為。

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