12歲女K房陪酒遭輪姦　疑犯最高判囚15年

湖南衡陽市祁東縣一名未滿12歲的周姓女學生，去年離家出走後被誘騙至卡拉OK擔任陪酒伴唱，至少遭4人強姦，警方隨後逮捕6名涉案人員。祁東縣法院周二（25日）就案件判刑，以犯強姦罪判處王文等被告，有期徒刑2至15年不等。

周女父親接受內媒訪問時指，去年9月29日，女兒在被同學王某茜以輔導功課為由，帶至涉案卡拉OK。隨後遭他人以威逼手段，謊報年齡為異性陪酒伴唱。周父又稱，在接下來的9天時間裏，多名男子以灌酒等方式，強迫女兒與他們發生性關係。

周父得知女兒遭遇後，隨即到公安局報案。他稱女兒在事後身心受到極大的打擊，曾在醫院精神科住院治療。為免女兒再受刺激，目前將她帶到廣東居住。

法院審理時指，多名被告明知周女未滿十四歲，仍然對其作出姦淫，行為已經構成強姦罪。更有被告幫助他人姦淫少女，屬強姦罪的共犯，因此判各人罪成。案中主犯王文被判囚15年，剝奪政治權利3年；同案被告鄒忠及丁磊，分別被判囚8年及10年；其餘被告則判囚2年至7年。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020