外籍男衝紅燈獲告票　出言罵警判拘役20日

台灣台中市59歲加拿大籍男子DAVID，早前因衝紅燈被廖姓警員攔查並開罰單，DAVID不滿出言辱罵廖男。台中市地方法院根據警方秘密攝錄的影像及目擊者證詞，認定DAVID妨害公務罪罪成，判處拘役20日，全案可上訴。

案情指，DAVID在本年6月30日下午駕駛電單車行經潭子區大富路路口時，衝紅燈被廖男發現被罰。他當時對廖男辱罵「IDIOT」、「STUPID」，意指白癡、笨蛋等語，他當場被拘捕。DAVID作供時否認自己有妨害公務的意圖，更辯稱自己並沒有侮辱廖男。

不過，目擊者出庭作證，推翻了DAVID的說法。法官又參考了警方所提供的現場影片，決定不採信DAVID說詞。法官又認為DAVID對警員言詞侮辱，侵害警方執行職務的嚴正性、藐視公務員公權力，故判妨害公務罪罪成。

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