台男教師猥褻女生囚7年　犯案時曾說「可否給我親一下」

台灣桃園市一名44歲歐姓小學老師，假借關心學生成績、玩遊戲之名，猥褻至少11名小五、小六年級女生，被告上法庭，惟他在庭上矢口否認。經審後，法官認為11名女童的指控口徑前後一致，歐男不顧受害人感受進行猥褻，犯後全然否認、避重就輕，依性騷猥褻罪判他有期徒刑7年。

案情指，歐男2018年10月、11月期間，一連猥褻11名女童，其中一名被害女童出面指控他，稱歐男會準備糖果、餅乾，吸引女學生，又曾將手伸進她的衣服內，觸碰胸部。除該名女學生外，其他人更指曾經被歐男帶到教室隱密的地方、資源回收室，隔着衣物觸摸胸部及下體，在牆角強吻，歐男當時對她說：「可不可以給我親一下。」

檢方搜查歐男的電腦時，發現有未成年色情影片，偵結依加重強制猥褻罪嫌起訴他，案發後學校也停用這名狼師。庭審時，歐男矢口否認，辯稱對其中幾名女生根本沒印象，還表示自己在校得罪很多人，女生是受了某些教師的指使，才會指控他。惟最終法官認為多名受害人口供一致，判他入獄。

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