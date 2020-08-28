台女登山客遇大霧天氣迷路　失聯5日生死未卜

台灣台中市一名57歲趙姓女子與4名同伴，上周六（22日）在大雪山國家森林遊樂區登山期間疑因大霧迷路，與隊友失散。過程中曾打電話報案，表示自己缺乏足夠的糧食與衣物，及後失去聯絡。目前，趙女已失蹤5日。搜救團隊已出動42人次上山搜尋，但仍無果，趙女生死未卜。

據了解，趙女申請於雪山西陵逆行，與4名同伴及1名嚮導上周五（21日）從大雪山國家森林遊樂區230林道入山，原定於上周六攀爬中雪山，中午12點半攻頂，預計本周二（25日）從雪山登山口下山。

苗栗縣消防局第五大隊指，趙女本走在隊伍最後，卻在上周六攻頂下山途中，因天氣因素迷路，她在下午4時38分用手機打電話報案求助，之後失聯。

搜救團隊認為，趙女可能因手機沒電而無法與外界聯繫。而其同行夥伴也都留在中雪山26公里處的營地，協助提供搜救線索。救援工作目前仍然持續。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020