新冠肺炎：世衞將派國際專家到武漢調查病毒來源

世界衞生組織總幹事譚德塞周四（27日）表示，將組織國際專家組前往中國考察，調查新冠病毒，包括到首先爆發疫情的武漢作實地研究。

譚德塞稱，上月派出國際專家組先遣隊到北京，期間與武漢病毒研究所方面聯絡。世衞緊急項目主管瑞安表示，預期國際專家組會到訪武漢，與中國專家共同研究病毒來源。

英媒近日報道，世衞2名調查病毒起源的專家，早前結束在中國為期3周的考察行程，但未有前往武漢，令西方多國政府質疑北京政府是否會履行要找出病毒來源的承諾。世衞早前解釋，先遣隊是要先做基礎工作，為調查鋪路。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020