警破地下錢莊案拘逾10人　涉額380億人民幣

陝西西安市公安局雁塔分局周四（27日）通報，警方近日偵破一宗地下錢莊案，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲10多名疑犯，已處以刑事拘留，涉案交易流水資金高逾380億元（人民幣，下同，約433億港元）。

去年11月22日，警方接獲線報稱蘇XX、蘇X偉等人利用銀行賬戶協助他人非法將資金轉移出境，涉嫌非法經營犯罪，隨即介入調查。今年4月23日至25日，警方派人赴浙江省溫州市、瑞安市、廣西壯族自治區桂林市，搗毀蘇X伍地下錢莊窩點3處，共拘5人，現場查獲作案用電腦4部、銀行卡數百張、手機9部，並提取到日報表、月報表等關鍵數據。

經訊問，2017年至案發，蘇X伍等人通過操作近200個銀行賬戶，以外幣償還人民幣或人民幣償還外幣、以外匯和人民幣互相實現貨幣價值轉換的形式，從事跨國、距境資金轉移，涉案賬戶交易近80多萬筆，交易流水金額高達380多億元。

為徹底斬斷該地下錢莊與境外勾結的黑手，警方今年7月9日前往海南省昌江黎族自治縣、廣西壯族自治區桂林市，再拘捕5名主犯。

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